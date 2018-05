Ministr Brabec: Vodní blahobyt v Česku skončil, na suchu budou brzy stovky obcí

Podle něj se u nás sucho v posledních letech kumuluje, v letošním roce se nedostatek vody ukazuje už v těchto měsících. „Koupaliště bez vody by bylo ještě tím nejmenším problémem, daleko vážnější je, že už dnes dochází stovkám obcí v Česku voda – těm obcím, které jsou závislé na menších, mělkých studnách, které ovšem sto let fungovaly a nikdy nevyschly,“ varuje ministr životního prostředí v demisi.

Oproti pilotní výzvě z roku 2016 bude nově možné peníze využít i na projekty, které se soustředí na povrchové zdroje pitné vody, a také na rekonstrukci přivaděčů pitné vody. Výše dotace se pak bude odvíjet od toho, zda se jedná o akutní případ.

„Až 80 procent dotací získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené požadavky,“ vysvětloval ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Fond začal žádosti přijímat počátkem května.

„Lány nemůžeme zalévat,“ zemědělství čeká podle Brabce revoluce

Sucho ovšem netrápí jen obce, velké problémy čekají také zemědělce. „Už letos se ukazuje, že hrozí vliv nejen na úrodu, ale i na pícniny – to by znamenalo, že by neměli zemědělci krmivo na zimu,“ varoval ministr Brabec.

Nedostatek vody se tak postupně může stát i socio-ekonomickým problémem. „Není jen o pitné vodě, je to o úplné změně v zemědělství, protože nemůžete zalévat obilí či brambory. Po vzoru Izraele můžete kapkovými závlahami řešit zelinářství či ovocnářství, ale nemůžeme řešit lány tak, že je budeme zalévat,“ zdůrazňuje Brabec.

Letos v dubnu schválila Babišova vláda v demisi dvoumiliardovou kompenzaci za loňské sucho pro české zemědělce. Ti budou muset doložit, že jim sucho zničilo alespoň 30 procent průměrné roční produkce, výše podpory přitom nepřesáhne 80 procent škod. Zemědělci budou moci o odškodnění zažádat ve druhé polovině června. Peníze by se měly proplácet na podzim.