Vláda v demisi odstavila z funkce ředitele civilní rozvědky Šaška

Profil Jiří Šašek

Absolvent Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity Jiří Šašek sice zprvu pracoval v plzeňské Škodě, ale v roce 1993 nastoupil ke kriminální policii a postupně se dostal na krajské ředitelství. Během služby u policie také vystudoval na plzeňských právech. V roce 2006 přišel do ÚZSI, kde se během dalších let stal náměstkem ředitele. V červenci 2014 jej tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) jmenoval ředitelem místo Ivo Schwarze, jenž odešel do diplomacie.

Ačkoli se civilní rozvědka stává předmětem veřejného zájmu pouze zřídka, za Šaškovy éry se tak stalo opakovaně. V roce 2015 v Libanonu zmizela skupina Čechů a stát musel za jejich propuštění vydat Libanonce Alího Fajáda, o něhož stáli Američané. Jeden z unešených pracoval pro Vojenské zpravodajství, objevily se spekulace, že civilní rozvědka o hrozícím nebezpečí věděla.