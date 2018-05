Linka 155 by místo sanitky mohla přivolat sestru. Ministerstvo je chce posílat k neakutním případům

video UDÁLOSTI: Sestry by nově mohly vyjíždět i na pokyn záchranky

Zdravotnické záchranné služby se potýkají s výrazným nedostatkem lékařů. Podle údajů České lékařské komory jich chybějí bezmála čtyři stovky a problémy jsou ve všech krajích. Ministerstvo zdravotnictví proto zvažuje několik způsobů, jak záchrankám pomoci včetně náhrady části výjezdů sanitek zásahy sester.

Podle ministerského náměstka Romana Prymuly je často výjezd sanitky nadbytečný a pro stát i nákladný. Na tísňovou linku totiž nezřídka volají lidé, kteří sice potřebují pomoci, nejde však o náročný zákrok. „Když mají vyjíždět k bazálnímu výkonu, třeba výměně cévky, tak jsou náklady 5,5 tisíce. Kdyby to udělala sestra, je to desetina,“ vyčíslil. Podle mluvčí jihomoravské záchranné služby Michaely Bothové by sestra z domácí péče mohla nahradit lékaře asi u 10 až 15 procent výjezdů.

Samy sestry, které zajišťují domácí péči, se k plánu ministerstva zdravotnictví stavějí zdrženlivě. Nepochybují o tom, že by nové úkoly zvládly, ale mají i výhrady. „Musely by se dořešit otázky bezpečnosti, protože zdravotní sestry jezdí samostatně, bez řidiče,“ podotkla majitelka agentury domácí péče Václava Procházková.