Výsluhy pro sestry přijdou na miliardy, ukazují zkušenosti od policie. Ve hře je i dřívější odchod do penze

Dříve do důchodu? Těžko, když jich je málo, říká Kubek

Nedostatek sester v nemocnicích je však ještě větší, chybí asi 2500 lidí. Samy sestry vládní záměr vítají, zavedení výsluh po vzoru policistů či hasičů považují za logické. „Jsou to všechno pomáhající profese, tak proč by neměli mít všichni výsluhovou rentu?“ podotkla prezidentka České asociace sester Martina Šochmanová.

Stejně oceňují myšlenku, kterou vyslovil Andrej Babiš: „Myslím, že by možná mohly chodit dříve do důchodu.“ Podle sester je to důležité, zvláště když důchodový věk roste. „Já ani moje kolegyně si neumíme představit, že v šedesáti, pětašedesáti letech budeme pracovat na jednotce intenzivní péče,“ uvedla Petra Havrlíková.

Zní ale i kritika. Lékařská komora hovoří o absurdních krocích kabinetu. Míní, že pokud by měly sestry dostat nějaké výhody, na lékaře by se měly vztáhnout též. „Řešit nedostatek personálu tím, že personál pošlu dříve do důchodu, mi nepřijde adekvátní,“ dodal prezident ČLK Milan Kubek. Ostatně i lékařů je nedostatek, v nemocnicích jich podle komory chybí téměř tisíc.