Šlechtová pod palbou kritiky. Mám chuť pokračovat, ale ne za každou cenu, říká

„Vnímám to jako kampaň proti mé osobě, a to říkám naprosto s čistým svědomím,“ uvedla Šlechtová. „Myslím si, že zrovna ministerstvo obrany také nemusí být tolik vidět. A kauzy má každý resort. Je zajímavé, že zrovna Karla Šlechtová je ta čarodějnice,“ posteskla si.

Postěžovala si i na to, že je i přes omluvu neustále „lynčovaná za svého pejska na Vítkově“. Reagovala tak na kritiku za fotografie svého pudla, jak sedí za věncem na hrobu Neznámého vojína na Vítkově. „Uvidíme, kam to půjde dál. Ať si kdokoli vyhodnotí mé výstupy, a může to porovnat i s ostatními ministry,“ řekla Šlechtová.

Fotka u vence stareho tyden pred oslavami vyroci samozrejme nebyla myslena zle. V kazdem pripade se omlouvam. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) May 14, 2018

Šafář byl z čela VVÚ odvolaný z mnoha interních důvodů

Ministryně se vyjádřila i k odvolání ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. Uvedla, že to bylo z mnoha důvodů, které nebude médiím sdělovat, protože jde o interní důvody související s vazbou mezi ústavem a ministerstvem obrany. Dodala, že ji Šafář požádal, aby na VVÚ mohl zůstat: „Vyhověla jsem mu. Samozřejmě s ním budeme počítat nadále.“