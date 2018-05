Senát zřejmě schválí rozšíření zahraničních misí. Armáda je chce posílit o desítky vojáků

Ministerstvo obrany plánuje do roku 2020 účast ve stejných misích jako dosud, příští rok přibude pouze letecká mise v Pobaltí. Výrazně by se ale zvýšil počet zapojených vojáků v Iráku, Afghánistánu a v Mali. Ještě letos by chtěla armáda do těchto zemí vyslat o 270 vojáků více. Posílené zahraniční operace by resort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně.

Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí zúčastnilo 806 českých vojáků. Podle návrhu by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191. V roce 2020 by v misích mohlo působit 1096 českých vojáků. Vedle Afghánistánu, Mali a Iráku působí čeští vojáci například na Golanech, Sinaji či v Kosovu.

V Afghánistánu pomohou vojáci s výcvikem

Náčelník generálního štábu Aleš Opata uvedl, že v Afghánistánu se vojáci více zaměří na posílení bojových schopností afghánských jednotek a na jejich výcvik. Čeští vojáci by se měli nově vydat do provincie Lógar, kde by cvičili speciální jednotku afghánské policie, a do provincie Herát, kde by pomáhali s výcvikem afghánských vojáků.

V případě Iráku byla podle Opaty armáda požádána o vyslání chemiků. V Mali se má mandát zvýšit z 50 na 120 lidí. Česká armáda chce mít v zemi další jednotku, která by hlídala či doprovázela vojáky výcvikové mise Evropské unie. Instruktoři budou nově vyjíždět přímo k jednotkám a čeští vojáci by měli na starosti jejich bezpečnost. Do mise OSN, která také v Mali působí, by se mohl zapojit malý expertní tým. Tato jednotka by měla mít do 30 vojáků.