Lékaři: Janouškův stav má charakter nevyléčitelné nemoci

Janoušek byl pravomocně odsouzený na čtyři a půl roku za to, že v březnu 2012 srazil ženu svým vozem a ujel. Ve věznici strávil necelého půldruhého roku a na jaře 2016 dosáhl kvůli špatnému zdravotnímu stavu přerušení výkonu trestu. Za mříže se měl vrátit koncem listopadu, k tomu ale nedošlo. Požádal o prominutí zbytku trestu právě kvůli údajným zdravotním potížím.

Krajský soud v Brně nakonec toto úterý Janouškův nástup do vězení o dva roky odložil, pražský městský soud, který rozhoduje o úplném prominutí zbytku trestu, si pak už dříve vyžádal lékařský posudek na lobbistův zdravotní stav. Lékaři v dubnové zprávě konstatovali, že Janoušek není ve stavu, aby se mohl do vězení vrátit – a soud žádal doplnění posudku.

Zajímá se o to, zda je diagnóza nevyléčitelnou nemocí a jaký vývoj Janouškova stavu lékaři očekávají – tedy zda bude někdy schopen do vězení nastoupit, aniž by to ohrozilo jeho život. Podle aktuálních informací České televize lékaři z olomoucké fakultní nemocnice Janouškův zdravotní stav označují charakterem nevyléčitelné nemoci a další věznění považují za rizikové.