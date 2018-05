Vláda nepodpoří advokáty pro chudé zdarma. Rozhodovala také, co s problémovými směnárnami

Návrh Starostů ohledně směnáren by lidem umožnil odstoupit od smlouvy o směně peněz do dvou hodin po jejím uskutečnění. Novela má ochránit zejména turisty před směnárnami, které nabízejí pro klienty nevýhodné kurzy.

Kabinetem neprošel ani návrh komunistů, aby chudším lidem mohl náklady na právní zastoupení v civilních sporech nebo rozhodčích řízeních platit zcela nebo částečně stát. Vláda poukázala na to, že od července se bezplatná právní pomoc hrazená státem rozšíří a návrh KSČM by zdvojeně upravoval stejnou záležitost.

Kabinet nepodpoří ani návrh STAN, podle něhož by vysocí státní úředníci včetně ministerských náměstků směli do budoucna zůstat řadovými krajskými zastupiteli. „Myslíme si, že by se tyto funkce neměly kumulovat. Někteří naši politici mají dvě, tři funkce, a to není dobře,“ řekl po jednání vlády premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Podobnou úpravu předložili Starostové už před rokem kvůli sporům o krajský mandát předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové. Tehdejší koaliční vláda změnu podpořila, sněmovna v předvolebním složení ale nestihla předlohu projednat.

Drábová předloni úspěšně kandidovala za STAN do středočeského zastupitelstva, které ji navzdory tlaku ministerstva vnitra odmítlo křesla zbavit. Mandátu se vzdala až v polovině loňského roku. Rozhodla se tak po dohodě předsedy STAN Petra Gazdíka s tehdejším ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), že zákon o krajských volbách bude jeho novelou uveden do souladu se služebním zákonem.