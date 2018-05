Sestrám 5000 měsíčně. Nedostatek personálu v nemocnicích by mohly řešit výsluhy, navrhuje Babiš

„Mohlo by to být jedno z řešení, jak sestry dostat zpět do nemocnic, pokud jsou teď v jiných segmentech,“ řekl ministr zdravotnictví, podle kterého by šlo o sestry ve směnném provozu u lůžka.

Výsluhový příspěvek pobírají například bývalí policisté, vojáci, hasiči nebo celníci. Nárok na něj vzniká po skočení služebního poměru trvajícího minimálně patnáct let. Podle posledních státních statistik za rok 2016 bylo v Česku asi 83 tisíc pracovních úvazků zdravotních sester a porodních asistentek.