Po komunistech chce změny v programu nové vlády i ČSSD. Třeba pomoc chudým regionům

Dojednané podmínky s hnutím ANO nejhlasitěji kritizují tři regionální organizace ČSSD. Jednou z nich je buňka v Ústeckém kraji. Její členkou je i Gabriela Nekolová, která už dostala nabídku stát se ministryní.

„Nemá cenu chodit kolem horké kaše, ano, ona je jedna z alternativ na ministerstvo práce a sociálních věcí,“ potvrdil předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vedení ústecké ČSSD také definovalo požadavky, které by podle nich mohly souhlas členů se vstupem do vlády usnadnit. Zásadní podmínkou je pomoc chudším regionům – tedy Ústeckému, Karlovarskému a Moravskoslezskému kraji. Programové prohlášení to podle nich dostatečně neřeší.