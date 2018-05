Letiště v Bratislavě stahuje cestující z Moravy. Nabízí 11 nových linek, z Brna létají jen dvě

Brněnské letiště drží nad vodou charterové lety

Nové pravidelné linky se v Brně zatím prosadit nepodařilo. To, na čem stojí ekonomika tamního letiště, je podle finančních analytiků především charterová doprava, tedy sezonní lety do turistických destinací. Celkem jich je dvacet pět. „Letos máme tři nové charterové destinace. Na Kanárské ostrovy, do Spojených arabských emirátů a do Španělska,“ vyjmenovává vedoucí přepravního provozu Letiště Brno Radek Lang.

Denně z Brna odletí až patnáct charterových letů. „V letošní letní sezoně jsme zaznamenali až čtyřicetiprocentní nárůst těchto letů ve srovnání s loňskou letní sezonou,“ spočítal Radek Lang. Charterové lety jsou momentálně to jediné, co může brněnské letiště udržet nad vodou a letadla pak ve vzduchu.