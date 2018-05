Dálnice D11 vykročila od Hradce k hranicím. K Jaroměři ale spíše klopýtá

Ministr dopravy v projevu před poklepáním připustil, že stavba na několik let zkomplikuje život v okolí. „Chtěl bych popřát všem zástupcům místních samospráv, které bude stavba obtěžovat, aby to vydrželi,“ poznamenal ministr.

Dálnice D11 má výhledově propojit Prahu, Hradec Králové, Trutnov a hranice s Polskem u Královce. Tam na ni naváže polská rychlostní silnice S3, která by pak měla vést nejenom k drážďansko-vratislavské dálnici A4, ale také dále na sever ke Štětínu a dále do Svinoústí.

Dálnice D11 se přitom podle původního záměru ŘSD měla začít rozrůstat na sever od Hradce Králové již loni, nyní silničáři doufají, že mezi Hradcem a Smiřicemi stihnou začít stavět do konce tohoto roku. „Jsem přesvědčen, že (…) se nám podaří stavební povolení získat v řádu měsíců a ještě ve druhé polovině roku se sejdeme, abychom zahájili stavbu toho úseku,“ podotkl i Dan Ťok. Pokud by se to podařilo, mohla by být dálnice ke Smiřícím hotová v roce 2021 současně s navazující stavbou k Jaroměři.

Kdyby šlo vše ideálně a skutečně se podařilo splnit termín 2023, navázala by dálnice D11 na polskou S3 bezprostředně po její dostavbě na hranice. V opačném případě však nastane nejméně na dva roky situace, kdy polská rychlostní silnice nebude mít na hranici svůj protějšek a veškerá doprava, kterou vychrlí, se bude muset vměstnat na úzkou silnici I/16, která v pohraničním Královci nebo nedalekých Bernaticích vede mezi domy a v Trutnově se připojuje jako vedlejší ulice k náchodské silnici na klasické křižovatce bez semaforu.

Problémy se přitom mohou objevit velmi snadno. Od Trutnova k hranicím povede dálnice v bezprostřední blízkosti Krkonoš. Mezi Jaroměří a Trutnovem protestuje proti zvolené trase obec Kocbeře. Její starostka Eva Rezlová se obává, že by stavba mohla poškodit obecní zdroj pitné vody. „Máme obavu, protože je to ve velké blízkosti. Hydrogeologický průzkum jsme zatím neviděli natolik dostatečný, aby monitoroval i podzemní zdroje vody,“ uvedla. Dan Ťok však odmítl, že by byl zdroj vody skutečně v ohrožení.

Dálnice D11 se staví již 40 let. První úsek u Prahy začal vznikat v roce 1978, jezdí se po něm od roku 1984. V roce 1990 již vedla dálnice do Poděbrad, další úsek, který končil před Hradcem Králové, však silničáři zprovoznili až o šestnáct let později a dalších jedenáct let ještě zabraly spory o pozemky, které bránily dostavbě posledních kilometrů až na okraj krajského města.