Soud Janouškovi na dva roky odložil nástup do vězení

Do vězení měl Roman Janoušek – dříve vlivná figura pražské politiky – nastoupit loni koncem listopadu. Nedorazil. Požádal si totiž o prominutí zbytku trestu kvůli údajným zdravotním potížím. A také o to, aby se do rozhodnutí soudu nemusel vracet do vězení. Soud nyní rozhodl pět a půl měsíce poté, kdy už měl Janoušek znovu pobývat v cele.

Ke konci se mezitím chýlí i řízení pražského městského soudu o tom, zda se Janoušek vyhne zbytku trestu úplně. Do vězení měl jít na čtyři a půl roku za to, že v březnu 2012 srazil ženu svým vozem a ujel. Ve věznici byl ani ne půldruhého roku a na jaře 2016 mu byl pobyt za mřížemi přerušený kvůli špatnému zdravotnímu stavu.

Jeho současnou kondici s ohledem na to, zda se může vrátit do výkonu trestu, nějakou dobu posuzovali lékaři na žádost pražského městského soudu. Ve svých závěrech, které zaslali soudu v dubnu, uvedli, že Janoušek není ve stavu, aby se mohl vrátit do vězení. Městský soud si pak vyžádal doplnění posudku a čeká se na jeho rozhodnutí.