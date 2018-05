V čem ANO komunistům a ČSSD ustoupilo? NATO už není na prvním místě, vypadl i slib vyrovnaného rozpočtu

První zásadní změna se nachází hned mezi hlavními strategickými záměry. Zatímco v minulém programu své vlády ANO slibovalo „začít s výstavbou“ nových bloků pro jaderné elektrárny, nynější programové prohlášení zmiňuje potřebu „připravit výstavbu“.

Výstavbu nových jaderných bloků sice podporují ANO, ČSSD i KSČM, zároveň si ale očividně uvědomují složitá jednání spojená s takovým krokem. Slib byl proto raději umenšen a vláda již nemá ambici s výstavbou začínat.

Nižší daňová zátěž zaměstnanců, off-line režim pro EET

V kapitole o financích a hospodaření státu se koaliční strany dohodly na zásadní změně: nebudou usilovat o vyrovnaný státní rozpočet. Tento slib v předchozím programovém prohlášení nechyběl, avšak levicové strany mají odlišné vize.

Pro ČSSD ani KSČM není vyrovnaný rozpočet prioritou, mnohem důležitější jsou pro obě strany investice a zejména výdaje na sociální programy. Nové programové prohlášení se sice vyrovnaného rozpočtu dotýká na jednom dalším místě, ale už jen vágní zmínkou.

Programové prohlášení, leden 2018 : „Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet.“

: „Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst a usilovat o vyrovnaný státní rozpočet.“ Programové prohlášení, květen 2018: „Budeme podporovat dlouhodobý hospodářský růst.“

Obě levicové strany si také vymohly, že v rámci zrušení tzv. superhrubé mzdy musí změny systému přinést snížení daňové zátěže u zaměstnanců o jeden procentní bod. Staré programové prohlášení také slibovalo případné vyjmutí fyzických osob s nízkými ročními příjmy z povinnosti elektronicky evidovat tržby. Nově by pro ně měl místo toho být „navržen speciální off-line režim“.

Navýšení rodičovského příspěvku a zrušení karenční doby

Program vznikající vlády i nadále počítá s návrhem reformy penzijního systému. Program menšinové vlády hnutí ANO sliboval, že za tímto účelem vznikne Státní důchodový úřad – nové programové prohlášení ale s takovým úřadem nepočítá a veškeré pravomoci ponechává v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí. Resort by měl v připravovaném kabinetu připadnout sociálním demokratům, kteří tak chtějí mít penzijní reformu co nejvíce ve své kompetenci. Se vznikem speciálního úřadu by byl jejich vliv mnohem menší a také váha samotného ministerstva by se snížila.