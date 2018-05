Firma Zemanova poradce Nejedlého se dostala ke spolupráci s Čeprem. „Zeptal jsem se, jestli mají zájem,“ říká

Poradce prezidenta Martin Nejedlý se před časem pustil do rostoucího byznysu se stlačeným zemním plynem. Jeho firma se rozhodla provozovat plnící stanice na CNG. Mimo jiné v Mladé Boleslavi. Právě tam letos získala firma ATM energy kontrakt na odběr paliva pro několik autobusů místního dopravního podniku.

Není to však jediná spolupráce se „státem“. Firma se už mnohem dříve dostala ke spolupráci se státním podnikem Čepro. To v roce 2014 nabízelo prostory na svých čerpacích stanicích k pronájmu, aby na nich firmy mohly postavit plnicí stanice na stlačený zemní plyn. Dnes je tu různé společnosti mají a mezi nimi i ATM energy.

„ATM ani tenkrát ani dneska není žádný významný hráč. Na trhu jsem je zaregistroval nejpozději v roce 2015, možná 2014. (…) Já myslím, že v té době ATM vznikalo,“ říká Jiří Šimek z Českého plynárenského svazu.

Vše podle Čepra podléhalo výběrovému řízení. „Jednalo se o výběrové řízení, při kterém byly osloveny společnosti, které se zabývají výstavbou a provozováním výdejních míst CNG – především společnosti Bonett, Innogy, Pražská Plynárenská, ATM/Adast, EcoPowerEnergy, kterým byly nabídnuty potenciální lokality určené k pronájmu. V případě, že o některou lokalitu mělo zájem více zájemců, proběhla internetová aukce, kde vyhrála společnost s nejvyšší nabídkou,“ uvedla nejprve mluvčí Čepra Lenka Svobodová.

Bleskově etablovaná společnost

Firma ATM (která podle Čepra využívá technologie firmy Adast) tak nyní provozuje čtyři plnicí stanice a měsíční obrat spolupráce je podle mluvčí zhruba dvacet tisíc korun. Zmíněné výběrové řízení se prý uskutečnilo v listopadu 2014. A Čepro uvedlo, že oslovilo ty společnosti, které „jsou na trhu CNG etablovány“.

Firma ATM energy se přitom pod tímto názvem v obchodním rejstříku objevila teprve v polovině června 2014, do té doby se jmenovala Vanida a v předmětu podnikání měla pronájem nemovitostí. Při přejmenování na ATM se její činnosti podle obchodního rejstříku rozšířily na oprávnění k výrobě, obchodu a službám a teprve v září 2015 mimo jiné o zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny.

„Společnost ATM se přihlásila do výběrového řízení přes sekci alternativní paliva ČAPPO, kde se o této příležitosti dozvěděla,“ odpověděla Lenka Svobodová z Čepra na otázku, z jakého důvodu byla mezi oslovené společnosti zařazena i firma Martina Nejedlého.

„Pokud byly osloveny společnosti, které mají být na trhu dlouhodobě etablovány, je pozoruhodné, že několik stanic provozuje i společnost s minimálním obratem, o které existuje jen velice málo dalších informaci ohledně ekonomického zdraví či referencí. Mimo jiné v roce 2014 neměla ani odpovídající předmět podnikání,“ uvádí analytik Transparency International Milan Eibl.

„Pro Čepro je to výhodné – platíme nájem“

Martin Nejedlý, který byl podle listin jedním z akcionářů firmy minimálně v letech 2014 a 2016 – ze kdy pocházejí poslední zveřejněné listiny v obchodním rejstříku, má vysvětlení, jak se firmě podařilo poměrně rychle dostat do „hledáčku“ státního podniku. „Podnikatelský záměr se připravuje dřív, než vzniká. Asi v té vzájemné komunikaci došlo k tomu, že my jsme něco navrhli, že chceme dělat a oni nás oslovili, že je to zajímá,“ říká Nejedlý, o jehož obchodních aktivitách se obecně mnoho neví.

Dříve působil ve společnosti Lukoil Aviation Czech. Ta ale skončila k polovině roku 2015 v likvidaci. Společnost byla známá zejména tím, že po dvouletém soudním sporu musela zaplatit pokutu za nedodání leteckého paliva do skladů Správy státních hmotných rezerv, která i s úroky činila 32,6 milionu korun.

O firmě ATM energy začíná být na trhu se stlačeným zemním plynem slyšet krátce před likvidací firmy.

Když má Nejedlý vysvětlit, jak se v roce 2014 jeho jiná firma dostala k pronájmu míst pro plničky CNG na čerpacích stanicích Čepra, vrací se opět ke spolupráci Lukoilu Aviation Czech s Čeprem. „Pořád hledáme nějakou odpověď na to, jak jsme se dostali… Podívejte se třeba, kolik miliard korun v rámci sedmiletého působení v rámci plnění Lukoil Aviation, jsme nakoupili od Čepra paliva. Ta vzájemná diskuse byla i do budoucnosti o tom, co je výhodné pro obě dvě strany. A věřím, že spolupráce s Lukoil Aviation byla pro Čepro velmi výhodná,“ vysvětluje Nejedlý.

Nakonec však popíše, že jeho nová firma se dostala ke spolupráci s Čeprem tak, že se prý Nejedlý „zeptal“. „Zeptal jsem se, zda o to mají zájem. Zda mají zájem pronajímat výdejová místa, abychom my mohli postavit výdejová místa na CNG a oni seznali, že je to pro ně výhodné,“ uvedl prezidentův poradce pro energetiku Nejedlý. A dodal, že pro Čepro je to výhodné, protože „řádně platí nájem“.

Byznys s městskou dopravou

Kromě plniček na čerpacích stanicích Čepra má firma ATM energy i další lokality, kde umístila své stojany na CNG. Díky jedné z nich letos také dostala zakázku od mladoboleslavského dopravce. Místní dopravní podnik chce během příštích tří let mít ve své flotile jedenadvacet autobusů. Pro prvních pět z nich už má zajištěnou energii na tři roky dopředu. „V ATM měli docela zájem, abychom to brali tam,“ říká jednatel Dopravního podniku Mladá Boleslav Marek Džuvarovský.

Výběrové řízení vyhlášeno nebylo – podle ředitele by to bylo technicky nemožné, plnicích stanic není zase tolik. Na možnost využít plničky ATM energy narazil prý na výstavě autobusů, kde zjistil, že mají plničku v Mladé Boleslavi. Dalších pět autobusů pak chce plnit u jiné stanice. Kolik za dodávky dopravní podnik zaplatí je podle něj otázkou toho, kolik paliva odeberou.

Státní zaměstnanec nesmí podnikat

ATM energy se v posledních dvou letech daří otevírat nové plnicí stanice, mezi největší firmy v branži však nepatří. Firmu Nejedlý v roce 2014 vlastnil společně s dalším mužem, který se objevil na seznamu prezidentových poradců - Pavlem Galuškou. Právě on také zastupoval ATM energy při uzavírání smlouvy s mladoboleslavským dopravním podnikem. V roce 2016 měla firma ještě jednoho akcionáře - Pavla Bazgiera, který je manažerem obchodního úseku společnosti Adast Systems. Od té doby už firma další listiny v obchodním rejstříku nezveřejnila.

Kvůli svému podnikání není Nejedlý jako poradce prezidenta klasickým zaměstnancem prezidentské kanceláře. Pro státní zaměstnance totiž platí ohledně podnikání jasná pravidla. „Jako státní zaměstnanec nesmí být členem řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost. Výjimkou jsou případy, kdy je do těchto orgánů státní zaměstnanec vyslán služebním orgánem. Jinak platí, že státní zaměstnanec může výdělečnou činnost vykonávat jen s předchozím (písemným) souhlasem svého zaměstnavatele,“ říká Anna Bugan z Transparecy International.