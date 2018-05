Cestovní pas a občanský průkaz půjde nově získat i do druhého dne. Lidé si však pořádně připlatí

Každý občan se sám při žádání o doklad rozhodne, zda si čip aktivuje, nebo nikoliv. V platnosti zůstanou dosavadní občanské průkazy bez čipu, hromadná výměna dokladů nebude.

Za vydání občanského průkazu s čipem ve standardní lhůtě 30 dnů zaplatí od července už jenom děti do 15 let. Ostatní budou muset sáhnout do peněženky v případě, že budou chtít doklad rychleji. Za pětidenní termín zaplatí pět set korun, do druhého dne to vyjde na tisíc korun. U mladších je cena nižší.

Pro řidičský průkaz bez fotky

Změny se pak od července týkají i řidičských průkazů. Lidé si o ně budou moci zažádat na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Nově nebude nutné s sebou nosit papírovou fotografii. Úředníci si ji buď vezmou z registru obyvatel, nebo pořídí na místě novou.