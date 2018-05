Další nevýhodné smlouvy. Pražský dopravní podnik platil firmám s tajemnými vlastníky za předražené služby

Pro srovnání, kolik za podobnou službu platí jinde: například dopravní podniky v Brně či Ostravě si ji zabezpečují vlastními silami a externím firmám platí jen zlomek toho, co Praha. „Externí náklady se pohybují ročně okolo 120 tisíc korun, jsou to tedy náklady za revize, popřípadě za chemické rozbory,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

„V podstatě jde o přebírání nových pohonných hmot, jsou to činnosti týkající se výdaje pohonných hmot,“ sdělil ředitel dopravního podniku Gillar. „Náklady, které platíme za tento typ služby, jsou přemrštěné,“ dodal. „Zpracovali jsme si interní analýzu a v případě, že bychom insourcovali (poskytli svépomocí, pozn. red.) tuto službu, dokážeme dosáhnout razantních úspor a úspory mohou být ve škále rozsahu poskytovaných služeb až do výše padesáti procent,“ dodal Gillar.

„Pokud ta stejná služba je někým získána za 50 tisíc korun a někým za 2 miliony, to skutečně vypadá a působí velmi zvláštně. Protože pokud by to tak bylo určitě, tak ten subjekt, který za tu samou službu dává 2 miliony nepostupuje s péčí řádného hospodáře,“ okomentoval to jednatel znaleckého ústavu, advokát Petr Slepička.

Prodej a zpětný pronájem stojanů

Firma CS Com Sys také v prosinci 2009 uzavřela bez výběrového řízení smlouvu o dodávce 13 terminálů na výdej pohonných hmot. Firma je nainstalovala a následně je dopravnímu podniku pronajala na 5 let za více než 11 milionů. Po pěti letech si je dopravní podnik koupil za symbolickou jednu korunu. Ani to nebylo podle současného vedení výhodné. „Je pravda to, že dopravní podnik za dobu nájmu zaplatil za jeden kus zhruba 800 tisíc korun za pronájem, když jeden nový zhruba stojí nějakých 370 tisíc,“ řekl Gillar.

Kvůli některým kauzám bývalého vedení, jako je údajně předražený tisk jízdenek, už padla obžaloba. „Skutky, které jsem shledal tedy v jejich jednání, jsou zločin zpronevěry, zjednání výhody při veřejné zakázce a legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedl státní zástupce Adam Borgula. Podle obžaloby, kterou má ČT k dispozici, byl bývalý ředitel Martin Dvořák ústřední postavou údajně nevýhodných zakázek.