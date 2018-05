Babiš je v koalici nespolehlivý. Nesnese partnera ve stejné branži, říká Štěch

Předseda Senátu má proto obavu, že pokud ČSSD vstoupí do vlády, Babiš ji bude dál poškozovat. Poznají to podle něj především ministři: „Babiš jezdí po republice a všude slibuje několik miliard korun. Jsem zvědavý, kdo to bude plnit. Státní pokladna není bezedná… Na ministerstvu práce a sociálních věcí nebude peněz nazbyt. Babiš ale potom bude říkat, že je tam ministr za sociální demokracii, který to měl splnit. Bude to jako dříve házet na jiné, než aby přiznal svoji chybu.“

Stranu by proto rád viděl v opozici, kde podle něj může být práce stejně efektivní jako v koalici. „Není to tak, že když strana nevládne, tak je to její konec. Mnoho stran naopak v opozici posiluje,“ myslí si. „Asi by také nebylo dobré, kdyby sociální demokracie získala nálepku, že je stranou, která chce být za každou cenu ve vládě,“ dodal.

O případné vládní spolupráci rozhodne vnitrostranické referendum. Jeho výsledek oznámí vedení ČSSD 15. června. Štěch nechtěl předjímat, jak dopadne. Připomněl ovšem, že na předsednictvu, které o pokračování jednání s ANO rozhodlo, bylo pro pouze čtrnáct z dvaceti osmi lidí, ostatní se zdrželi, nebo byli proti. „I předsednictvo ukazuje, že názorové poměry jsou tam prakticky vyrovnané,“ upozornil Štěch. Výsledek referenda ale bude respektovat.

Ve vládě může chtít mít své lidi i Zeman

Jména pěti ministrů za ČSSD zatím Štěch nezná. Dozvědět by se je měl podle svých slov do pátku. V této souvislosti upozornil, že ve vládě může chtít mít „své osoby“ i prezident Miloš Zeman. „A to jak na straně ANO, tak velmi výrazně na straně ČSSD. Mohou to být osoby, které vůbec nebudou respektovat to, co je nyní dojednáno, že když odstoupí ministři sociální demokracie, padá celá vláda.“