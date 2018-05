Šlechtová odvolala ředitele Vojenského výzkumného ústavu. Babiš ho kritizoval kvůli novičoku

Látkou typu novičok byl v březnu v Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Británie za viníka útoku označila Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka. Šafář na to tehdy reagoval slovy, že otravné látky se v Česku vyrábějí výhradně pro laboratorní účely a že malé množství jich vyrábí i jeho ústav.

„Paní ministryně je zakladatelkou našeho podniku a jako taková má právo mě odvolat. To udělala, důvod tam napsaný nebyl,“ řekl Šafář ČT. Dál zůstává zaměstnancem ústavu. Na pozici ředitele bude vyhlášené výběrové řízení. Podnik bude zatím vést zástupce ředitele Josef Hrnčiřík.

Všichni další představitelé Česka ale prezidentova slova odmítli, za pravdu jim daly i zpravodajské služby. Zeman ale trvá na svém. „Při vší úctě k problematice vzdělání některých členů našeho parlamentu si nejsem jist, zda mají lepší informace o této otázce než ředitel ústavu, v němž se podle jeho vlastních slov novičok vyráběl,“ uvedl minulý týden při návštěvě Polska.

Zpravodajské služby ale uvedly, že látky typu novičok v Česku sice vznikají, ale pouze cestou laboratorní mikrosyntézy pro výzkumné a ochranné účely, což se podle mezinárodních úmluv nepovažuje za jejich výrobu.

Babiš proto Šafářův výrok označil nešťastný. Vadilo mu i to, že sehrál roli na mezinárodním poli: „Prezident vycházel z toho, co mu poskytlo Vojenské zpravodajství. Výrok ředitele ústavu byl veřejný a nešťastný. Z toho vzniklo to nedorozumění.“