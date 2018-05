Důvěra Čechů v EU skokově vzrostla, euro ale stále odmítají tři čtvrtiny lidí

V souvislosti s tím, jaká by měla být do budoucna míra integrace Evropské unie, nejčastěji převažuje mezi veřejností názor, že by měla zůstat přibližně stejná jako nyní. Myslí si to 48 procent, proti loňskému roku se počet takto smýšlejících zvýšil o pět bodů a dosáhl na nejvyšší hodnotu od počátku sledování v roce 2012. U ostatních možností se názory téměř nezměnily, čtvrtina dotázaných je nadále pro oslabování integrace a 14 procent naopak pro její posilování.