ANO nezveřejní jména svých ministrů před referendem v ČSSD. Řešit musí i „vojenské“ požadavky KSČM

ČSSD už slíbila, že svých pět kandidátů pro chystaný kabinet před hlasováním zveřejní, hnutí ANO ale takový krok nemá v plánu. „Určitě nezveřejníme jména ministrů. Řeknu je nejdřív panu prezidentovi, jak je dobrým zvykem,“ prohlásil Babiš. Termín jeho setkání s prezidentem Milošem Zemanem nebyl podle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka zatím stanoven. O setkání s hlavou státu požádal i předseda sociální demokracie Jan Hamáček, podle mluvčího se uskuteční 23. května. Šéf ANO se chce sejít také s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana by měla menšinovou vládu ANO s ČSSD tolerovat. Filip o víkendu po jednání širšího vedení KSČM řekl, že komunisté nemohou vládu podpořit, pokud v návrhu programového prohlášení zůstane závazek posilování zahraničních misí české armády. „Vyvolalo to takovou bouři na ústředním výboru, že pokud by to ve vládním prohlášení zůstalo, tak by nebyla podpora KSČM možná,“ pohrozil předseda KSČM Vojtěch Filip. Očekává proto schůzku s Babišem, řešit s ním chce i další výhrady, které komunisté k programovému prohlášení mají.



Babiš o KSČM: Mise jsme nevnímali jako problém „KSČM o tom samozřejmě v minulosti mluvila, ale nevnímali jsme to až tak, jak to teď vypadá, jako nějaký zásadní problém,“ řekl Babiš. S Filipem se chce potkat, „jakmile bude čas“. „Vzhledem k závažnosti požadavku se v rámci ANO musíme samozřejmě sejít,“ potvrdil místopředseda hnutí Richard Brabec. ČSSD však dohodnutý program koaliční vlády otvírat nechce. „Nevidím důvod ani možnost to nějak přehodnocovat. Stali bychom se nespolehlivým spojencem v rámci NATO. To je cesta, kterou jít nechci. (…) Chci nejdřív slyšet, co KSČM vadí. Nejsem ochoten připustit pošlapávání jakýchkoli našich spojeneckých závazků,“ řekl šéf strany Jan Hamáček deníku Právo. Chce se proto ještě tento týden znovu sejít s Babišem.