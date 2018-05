Soud zprostil bývalého hokejistu Čechmánka obžaloby. Neprokázalo se, že se podvodu dopustil úmyslně

Roman Čechmánek si podle obžaloby půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Způsobená škoda činila podle spisu asi patnáct milionů korun. Čechmánek u soudu už dříve jakýkoliv podvodný úmysl odmítl a podle výroku soudu se nepodařilo dokázat, že by jednal úmyslně. „Soud dospěl k názoru, že důkazy spíše svědčí o tom, že obžalovaný nechtěl úmyslně spáchat trestný čin. Navíc se snažil o zpeněžení svého majetku. Prodej apartmánu v Čeladné a zapojení aktivit investorů do pivovaru měly přinést peníze v hodnotě přes dvacet milionů korun,“ řekl předseda senátu Radomír Koudela.

Roman Čechmánek nevinen. Úspěšného hokejistu a neúspěšného podnikatele zlínský krajský soud zprostil obžaloby z mnohamilionových podvodů. pic.twitter.com/2Lvp73iwEj — Luboš Dostál (@Dostal_CT) May 14, 2018

Roman Čechmánek nechtěl rozsudek příliš komentovat. „Něco k tomu říkat by bylo předčasné. Každopádně určitě ještě státní zástupce podá odvolání a uvidíme. Jediné, co člověk může říct, tak že jsem rád, že vlastně to po tak dlouhé době skončilo,“ řekl Roman Čechmánek.

Rozhodnutí soudu není pravomocné, státní zástupce se odvolal

Podvodu se olympijský vítěz z Nagana podle obžaloby dopustil mezi lety 2011 až 2014 ve Zlíně a Holešově. Jak už dříve uvedl státní zástupce Petr Matoušek, sedmačtyřicetiletý bývalý hokejista uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové či restaurační vybavení. Státní zástupce se proti rozhodnutí soudu odvolal.„Stěžejní otázkou v tomto případě je prokázání úmyslu. Soud je toho názoru, že jsme ho neprokázali, já mám názor opačný,“ sdělil státní zástupce Petr Matoušek.