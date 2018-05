Na ministerstvu se vyměnili ministři, a básník českého Twitteru se musel uchýlit na univerzitu

Básník Kukal se proslavil na sociální síti Twitter jako autor trefných a vtipných příspěvků, jimiž komentoval dění ve společnosti i na politické scéně. „Píšu krátké, malé formáty, a to se velmi podobá tweetování, protože je to stejný princip. Na to, co chcete říct, máte čtyři krátké řádky a všechno ostatní, co se do nich nevejde, se musí vejít mezi ně,“ popsal svou práci.

3. listopadu 1910 se narodil Karel Zeman, filmový režisér a animátor. Zeman je mj. tím, kdo nás tvůrčím způsobem zavedl hluboko do pravěku. pic.twitter.com/3gV3GBL5dT — Ministerstvo kultury (@MinKultury) November 3, 2017

S tweetováním Kukal začal v roce 2015, kdy se ujal oficiálního účtu ministerstva kultury, a ten se záhy stal suverénně nejsledovanějším mezi tuzemskými ministerstvy. V roce 2016 dokonce získal ocenění Křišťálová lupa v kategorii obsahová inspirace. Kukal nakonec účet „vytáhl“ až k číslu šestadvaceti tisíců sledujících.

„Petru Kukalovi se povedlo něco úžasného. Popřel úředníka nejen sám sobě, ale i v informačním kanálu. Tím, že našel cestu, jak se vyjadřovat naprosto nečekaným způsobem, vzbudil prvotní šok a pozitivní překvapení a ohlas,“ podotknul publicista Jan Simkanič.

„Snažil jsem se, aby všechny tweety měly nějaký přesah, aby obsahovaly třeba metaforu, kterou si čtenář musí domyslet,“ vysvětlil Kukal. „Tím právě nechává prostor pro čtenáře, který posuzuje, co asi autor chtěl říct. Právě v tom spočívá jeho hravost,“ doplnil vědec z Ústavu pro jazyk český Ondřej Dufek.

Ministerstvo proti úspěchu

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) byl s Kukalovou prací spokojen. „Že se někdy objevovaly i kritické postřehy, jsem spíš chápal jako obohacení. Nikdy podle mého názoru nepřesáhl určitou hranici. Nějaké sterilní ptydepe nikoho nezajímá,“ míní lidovecký politik.

Před 66 lety byla při pokusu o emigraci zatčena J. Štěpničková. Občané žádali její smrt jen v dopisech; referendum k tomu nebylo vyhlášeno. pic.twitter.com/VGJ4fUOVBe — Ministerstvo kultury (@MinKultury) October 25, 2017

Jenže vloni v prosinci se na úřadu vyměnili ministři a letos v únoru musel Petr Kukal začít příspěvky předkládat ke kontrole své nadřízené, vedoucí tiskového odboru a zároveň mluvčí resortu Simoně Cigánkové. V dubnu proto z ministerstva odešel.

„Přestalo mě to těšit. Je to jako s vtipem, když se vyjeví nějaká situace, která nabídne smeč, můžete udělat okamžitý situační fór – a představte si, že v tu chvíli jdete a někoho se ptáte, jestli tenhle fór je dobrý. V tu chvíli už nemáte k čemukoliv vůbec chuť,“ vysvětlil básník.

Proč tweety Petra Kukala začaly najednou podléhat kontrole, ministerstvo odmítlo sdělit. Žádost o rozhovor současný ministr kultury v demisi Ilja Šmíd (za ANO) odmítl. „Pan ministr děkuje za nabídku rozhovoru pro váš pořad. Nemá ale potřebu se vyjadřovat k žádnému z bývalých zaměstnanců resortu,“ tlumočila stanovisko vedoucí tiskového odboru a mluvčí Cigánková.

„Podle mého názoru je škoda pro ministerstvo kultury, že pan Kukal už jako literát na tomto ministerstvu neobohacuje jeho sociální sítě,“ lituje Kukalova odchodu bývalý ministr Herman. Stovky „lajků“ z ministerského Twitteru zmizely, komentáře se objevují už jen výjimečně. „Nuuudááá. Vraťte nám Kukala!“ volá jeden z nich. Nyní twitterový účet ministerstva vypadá obvykle zhruba takto:

Ministr kultury se dnes zúčastní zahájení Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy na Bratislavském hradě, pořádané ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.https://t.co/io3aWuTzUR pic.twitter.com/0RU8xHgWeE — Ministerstvo kultury (@MinKultury) April 26, 2018

Laso z Filozofické fakulty

Petr Kukal ale tweetovat nepřestal. O práci si řekl, nepřekvapivě, formou twitterového příspěvku. Zájemci se ozvali. „Při veškerém vědomí toho, že účet je populární, mě nenapadlo, kolik lidí bude stát o to, abych podobně šílené tweety psal pro ně,“ poznamenal stran poptávky po jeho službách.

Petr Kukal se nakonec rozhodl pro Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK). „O tom, že by k nám Petr Kukal mohl nastoupit, jsem začal snít už od voleb, protože jsem si říkal, mění se ministr, třeba se tam panu Kukalovi časem přestane líbit,“ anticipoval situaci nastupující proděkan fakulty Daniel Soukup.

Na tiskové oddělení FF UK nastoupil Petr Kukal na začátku května. Fakultě založil účet, který během prvních 24 hodin získal více než čtyři tisíce sledujících. „Když si přečtete Petrovy tweety, tak zjistíte, že se v nich úžasně projevuje to, co se na naší fakultě snažíme předávat studentům: humanitní vzdělání, slovní vyjadřování, vtip nebo spíš duchaplnost. Máme radost, že si naši fakultu mezi spoustou jiných dalších nabídek vybral,“ uvedl Soukup.

„Já prostě tweetuju tak, jak chci, jak mě to těší. A pokud to prochází, a doposud to prochází, no tak sláva,“ uzavřel Petr Kukal.

Zajímají Vás jazyky? Studujte je na Filozofické fakultě UK, a buďte vícekrát člověkem! pic.twitter.com/NHqUNmBW73 — FF_UK (@FF_CUNI) May 7, 2018