Éra amalgámových plomb se chýlí ke konci. Zubaři se podřídí Evropské unii

Sněm České stomatologické komory (ČLK) vyzval v neděli vládu, aby přidala peníze nebo omezila rozsah hrazené péče. Pojišťovny podle nich platí méně, než jsou reálné náklady zubařů. Vyplývá to z usnesení sněmu ČLK, který o víkendu zasedal v Mikulově.

Evropská unie od poloviny letošního roku zakázala dávat amalgámové plomby na stálé zuby pro děti do 15 let, těhotné a kojící ženy. Z veřejného zdravotního pojištění jim jsou hrazené dražší bílé výplně.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (nestr. za ANO) počítá s tím, že celkový dopad do systému veřejného zdravotního pojištění bude v příštím roce 1,5 až 2 miliardy korun.

Zubní lékaři prosazují to, aby pojišťovny zubní výplně neproplácely, peníze mají jít spíš na prevenci. V roce 2012 to navrhl ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), tehdejší vládní koalice to ale zamítla. Podle současného vedení ministerstva ale bude vždy jedna varianta zubní výplně hrazená.

Sněm v dalších usneseních vyzval vládu, aby uvolnila peníze na zvýšení platů učitelů zubního lékařství v zájmu zachování existence výuky, zachování akreditace oboru a zachování počtu zubních lékařů. Podle lékařských fakult si učitel stomatologie vydělá ve srovnání s kolegou z praxe méně, takže jich je nedostatek.