Projekt Knihovny Václava Havla se musí změnit, aby se mohlo dál stavět

V domě na Hradčanech, kde vznikala Knihovna Václava Havla, je Bohumil Vejtasa posledním nájemníkem. Všichni ostatní se už dávno odstěhovali. On to odmítá. „Domov, kterému jsem věnoval 40 let života a práce, který jsem postavil vlastníma rukama, vlast a děti nejsou na prodej,“ říká Vejtasa.

Původní vchod je zavřený. Do opuštěného domu tak chodí jiným. Původně tady s ním bydlelo 18 rodin. Pak dům koupil Zdeněk Bakala s plánem vybudovat zde Knihovnu Václava Havla. To bylo v roce 2011. Pak začaly práce, ty ale dodnes neskočily.

„Je to taková patová situace, kdy tam téměř žádné stavební práce neprobíhají,“ konstatuje šéf pražských památkářů Ondřej Šefců.