Respekt: Skripal byl i v Praze, pomáhal rozkrývat ruskou agenturní síť

Sergej Skripal – v té době již odhalený dvojitý agent usazený ve Velké Británii – navštívil v roce 2012 Prahu. Upozornil na to web týdeníku Respekt. Zároveň podle něj Skripal měl kontakty se zástupci českých bezpečnostních složek. Nic však neukazuje na to, že by s Českem nějak souvisela březnová otrava Skripala a jeho dcery.