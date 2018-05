ČSSD žádnou dohodu s KSČM uzavírat nebude. Ať s nimi jedná Babiš, vzkázal Netolický

ČSSD sice od zvolení nového vedení jedná s hnutím ANO o vytvoření menšinové vlády, ale od počátku je jasné, že taková koalice bude při hlasování o důvěře potřebovat podporu ještě od někoho.

Má ji zajistit komunistická strana, která jako jediná je současně ochotna tolerovat předsedu ANO Andreje Babiše v premiérském křesle a účast ČSSD ve vládě. Sociální demokraté však kladou veškerou zodpovědnost za jednání s KSČM na Babišovo hnutí.

„Podporu pro menšinovou vládu ČSSD a hnutí ANO, pokud vznikne, by měl zajistit hlavní partner, který vyhrál volby, to znamená Andrej Babiš. Ten by měl tu dohodu podepsat. Takže Andrej Babiš ať s komunisty jedná,“ řekl v Partii místopředseda ČSSD Martin Netolický. Zároveň však chtějí sociální demokraté vědět, co ANO komunistům za toleranci slíbí.

Netolický tak jen podtrhl a doplnil to, co zaznělo od předsedy ČSSD v sobotu. Tehdy předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že je pro jeho stranu nepřijatelné, aby se vláda v programovém prohlášení zavázala k rozšiřování české účasti v zahraničních vojenských misích. „Pokud by to zůstalo součástí programového prohlášení, pak by nebyla podpora KSČM možná,“ vzkázal Vojtěch Filip.