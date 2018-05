Nehoda na Krumlovsku: Generální stop nezafungoval, k vlakům signál nedošel

Neštěstí u Křemže přesto skončilo mírněji, než hrozilo. Výpravčí měla ještě jednu možnost – strojvedoucím zatelefonovat. Do přijíždějícího vlaku se dovolala a strojvedoucí zastavil. Tomu, který ujel, se však již nedovolala, takže jedoucí vlak narazil do stojícího. Při nehodě utrpělo čtrnáct lidí zranění, mezi nimi i jeden ze strojvedoucích.

Ve smlouvě, kterou uzavřel Jihočeský kraj s GW Train Regio, je ovšem mobilní telefon, tedy poslední linie, ke které se výpravčí uchýlila, jediné zmíněné „zabezpečení“. Stojí v ní, že v případě mimořádných situací má být personál v telefonickém spojení s dispečinkem.

Dopravce GW Train Regio, kterému oba vlaky patřily a který na trati České Budějovice – Černý Kříž zajišťuje regionální dopravu od loňského prosince, se k případu odmítl vyjádřit. Jihočeské hejtmance Ivaně Stráské (ČSSD), jejíž kraj dopravu na trati objednává a platí, se však náznaky, že selhalo několik opatření, nelíbí. „Neznám výsledky vyšetřování, ale pokud by to byla pravda, nemělo by se to stát,“ uvedla.

Na hrstce tratí bdí nad vlaky systémy LS i ECTS. Kde ale nejsou, je poslední záchranou právě generální stop

Faktem ovšem je, že se takové nehody stávají a dochází k nim i na mnohem důmyslněji zabezpečených tratích. Často to bývá důsledkem závady.

Například před deseti lety narazila ve východočeských Moravanech jedoucí lokomotiva do osobního vlaku. Vyšetřování Drážní inspekce ukázalo, že kvůli poruše na lokomotivě osobního vlaku byla trať posypaná pískem a že se kvůli tomu zabezpečovací zařízení domnívalo, že osobní vlak na trati není. Lokomotiva, ve které při nehodě zemřel strojvedoucí, tak vjela do moravanského nádraží plnou rychlostí, návěstidlo jí ukazovalo volno.