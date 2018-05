Pražský hrad se nezvykle široce otevřel návštěvníkům. Začala nová sezona

Zájemců o prohlídku bylo během soboty hodně. Například před devátou hodinou ranní se fronty tvořily hlavně před vstupem do Nového královského paláce nebo do Svatovítské katedrály. Čekání bylo na desítky minut.

První zájemce o prohlídku přivítal před vchodem do Španělského sálu ředitel odboru styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky Martin Hakauf. Jeho lidé pak poskytovali návštěvníkům informace, zejména o historii, která danými prostorami „prošla“ nebo k čemu slouží místnosti dnes.

Pražský hrad patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější památky v Česku. Každý rok je přitom takových turistů o 100 až 200 tisíc víc než v roce předchozím. V roce 2016 jejich počet přesáhl miliony dva. To jsou ale jen ti, co na Hradě navštíví nějakou výstavu či jinou zpoplatněnou akci. Těch, co si památku prohlédnou pouze zvenku, je téměř čtyřikrát tolik. Podle údajů za loňský rok osm milionů lidí.

Druhým nejnavštěvovanějším zámkem či hradem byl loni Český Krumlov s necelým půl milionem návštěvníků (466 tisíc). Dále pak Lednice (418 tisíc), Hluboká nad Vltavou (296 tisíc), Karlštejn (228 tisíc) či Kroměříž (185 tisíc).

Bezpečnostní kontroly na Hradě

V minulosti byl areál Pražského hradu volně přístupný pro veřejnost. Už dva roky to neplatí – každý, kdo chce byť jen na nádvoří nebo do zahrad, musí projít bezpečnostní kontrolou. Tak tomu bylo i v sobotu. S jednou změnou – kontrolních stanovišť mimořádně přibylo.

„Kontroly garantují bezpečnostní složky. Nicméně jsme od nich dostali informaci, že byly personálně posíleny veškeré vstupy do areálu Pražského hradu,“ řekl mluvčí Správy Pražského hradu David Šebek.