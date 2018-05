Lékárny si stěžují na chybějící léky a chystají žalobu na distributory

Na to, že distributor údajně dodává léky selektivně a upřednostňuje tak své lékárny, upozornila Česká lékárnická komora SÚKL. „Při kontrole, kterou jsme provedli u distributora ViaPharma, který dosud zásoboval výhradně své lékárny, nám bylo sděleno, že dodají kterékoliv lékárně, která si objedná. Jediné, co lékárna musí udělat je, že se zaregistruje do jejich systému a pak může odebírat,“ popisuje mluvčí SÚKL Monika Knobová.

„My jsme takové výtky od jednotlivých lékárníků zaznamenali také, nicméně nemáme ověřeno, že by se to v reálné praxi opravdu stávalo ve velkém množství. Samozřejmě dílčí případy jsou možné,“ připouští náměstek ministerstva zdravotnictví Vrubel.

Podle něj si ale naopak stěžují i řetězcové lékárny, že nejsou schopny získat lék od „konkurenčního“ distributora, který není s jejich sítí majetkově propojen.

Distributoři se brání: je to nesmysl

Distributor ViaPharma se nařčení z nekalé soutěže brání. „K žádnému přednostnímu dodávání léků nedochází. Je to absolutní nesmysl,“ reaguje mluvčí společnosti Michal Petrov. To, co je dodáváno výhradně do sítě Dr. Max, jsou podle něj pouze přípravky jejich vlastní značky. Ovšem v tomto druhu sortimentu prý nejsou žádné nedostatkové léky.

„Jestliže výpadky v dodávkách určitého léku postihují trh, pak postihují i síť Dr. Max. Pokud by zástupci lékáren stojících v přímé konkurenci vůči Dr. Max říkali pravdu, netrápilo by nás na rozdíl od ostatních lékáren nedostatečné zásobování některými přípravky. Jenže nás to trápí právě tak,“ doplňuje Petrov.