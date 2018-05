Komunisté nepodpoří menšinovou vládu, pokud bude rozšiřovat mise v zahraničí

Návrh programového prohlášení připravované menšinové koalice ANO a ČSSD se zmiňuje s posílením české přítomnosti v Afgánistánu a Iráku. Pokud ale bude kabinet chtít v hlasování o důvěře komunistické hlasy, zřejmě to bude muset přehodnotit.

„Pokud by to zůstalo součástí programového prohlášení, pak by nebyla podpora KSČM možná. To je přímá věta z politického stanoviska ÚV KSČM, které už je schváleno,“ řekl Vojtěch Filip.