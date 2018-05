Národní divadlo slaví 150 let od položení základního kamene

Veřejná sbírka – což je to, co se většině lidí vybaví v souvislosti se vznikem Národního divadla - byla zahájena až v dubnu následujícího roku - tedy skoro rok od podání původní žádosti. K lidem se začalo dostávat i provolání nazvané „Slovo k upřímným přátelům národa českého,“ které za vznik Národního divadla „lobbovalo“. Text, ve kterém stálo třeba i to, že bez odpovídající kulturní scény nás bude Evropa těžko považovat za vzdělaný národ.

I tahle výzva zřejmě přispěla k tomu, že veřejné sbírky byly mimořádně úspěšné. I když nutno říct, že neměly takovou podobu, na jakou jsme zvyklí dnes - šlo spíše o jasně organizované listiny s danými pravidly a evidencí přijatých příspěvků. Díky tomu dnes víme, že císař František Josef I. s manželkou přispěli v průběhu let 34mi tisíci zlatých.

Tisíce zlatých darovali i zástupci šlechty - šlo třeba o rody Kolowrat-Krakowských, Schwarzenbergů, Lobkowiczů nebo třeba Collorado-Mansfeldů. A podobné částky vzešly i z oněch dnes už legendárních tzv. krejcárkových sbírek mezi prostým lidem - i když jejich role byla později ve 20. století zveličena. Přesto, šlo o nezanedbatelný přínos.

To všechno, doplněno o materiální dary, peníze z prodeje těchto darů nebo služby odvedené zdarma, dává dohromady sumu 3 miliony 204 tisíc 129 zlatých, které se podařilo vybrat mezi lety 1850 až 1884. Zapsané a vyúčtované výdaje jsou identické. A aby tahle suma byla o něco představitelnější - podle projektu Národní knihovny ptejteseknihovny.cz se pohybuje hodnota jednoho zlatého kolem 543 korun. Přepočteno tedy na dnešní peníze - se na Národní divadlo vybrala miliarda a 740 milionů korun.