Komunisté narovnají hnutí ANO páteř, aby neuhnulo doprava, ale doleva, říká Konečná

video Konečná: Kdybychom nepodpořili vládu, občané by na tom byli daleko hůř

„Jsme v situaci, že kdybychom se nesnažili dohodnout naše požadavky my, s největší pravděpodobností by Andrej Babiš nyní jednal s pravicovými subjekty. Občané by potom na tom byli daleko hůře, než když komunisté budou mít šanci ovlivňovat program,“ domnívá se Konečná.

Komunisté například nechtějí navyšování spoluúčasti pacientů, požadují naopak zvyšování minimální mzdy nebo důchodů. „Pokud se nám to podaří prosadit, stojíme před dilematem, že Andrej Babiš potom bude vykřikovat, jak to bylo jeho dílo. Budou to ale právě komunisté, kteří narovnají páteř hnutí ANO, že neuhne doprava, ale uhne doleva,“ poznamenala europoslankyně.

KSČM chce prosadit referendum o vystoupení z NATO

Zda komunisté vládě vysloví důvěru, rozhodne v sobotu ústřední výkonný výbor strany. Potom se podle Konečné teprve budou dohadovat formy spolupráce. Takzvaný toleranční patent by měl obsahovat spíš praktické věci. KSČM by v něm například ráda měla uvedené, že její návrhy zákonů bude vláda projednávat přednostně.

Komunisté například znovu chtějí předložit zákon o referendu o vystoupení ze Severoatlantické aliance. „Budeme dál předkládat zákony, které vychází z našeho programu, a hledat pro ně partnery… Rozhodně nebudeme podporovat všechny věci, které jsou ve vládním programovém prohlášení,“ zdůraznila Konečná. Právě rozdílný pohled na NATO je jedním z důvodů, proč KSČM nechce zasedat přímo ve vládě.