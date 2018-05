Median: ANO by v dubnu vyhrálo volby s víc než 30 procenty, posílila i ODS

Sněmovní volby by v dubnu podle volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, které se po mírném oslabení v únoru a březnu opět dostalo nad třicet procent. Posílila také ODS, KSČM od března naopak ztratila. Poslance by pravděpodobně měli také Piráti, SPD a sociální demokraté. TOP 09 a KDU-ČSL by překročily pětiprocentní hranici a dostaly se do sněmovny.