Vláda chce do tří let tisíce nových učitelů. Ředitelé škol nevěřícně kroutí hlavou

Podle plánů ministerstva školství by mělo každý rok díky reformě přibýt deset procent učitelů. A to v případě, že by školy dokázaly odučit maximum hodin, které úřad pro vzdělávací obory stanoví.

Do roku 2020 by tak na školách mohlo učit až 166 tisíc nových pedagogů. Vysoké školy ale například loni sice opustilo 8460 absolventů pedagogiky, učitelství nebo sociální péče, do škol jich ovšem nastoupí jen zlomek.