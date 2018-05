Návrat velkých šelem na Šumavu: Lidé i zvířata se musí po 100 letech znovu naučit žít vedle vlků a rysů

Výstava se koná v Muzeu Šumavy v Kašperských horách . Otevřena tam bude minimálně do konce letošního října. Navíc se zvažuje, že by mohla v budoucnu putovat i po dalších místech Šumavy.

Šelmy potřebují ke svému životu nejlépe místa bez zásahu člověka, případně taková místa, kde se člověk objevuje co nejméně. Dobrou zprávou je, že se do české přírody postupně vracejí i ty druhy, které lidé dříve vyhubili či vytlačili.

„S velkými šelmami tady člověk žil 3 tisíce let, v polovině 19. století je vyhubil a trvalo 150 let, než se na Šumavě opět usadili,“ upozorňuje ředitel šumavského národního parku Pavel Hubený.

Návrat velkých šelem na Šumavu, potažmo do Česka potvrzuje celoevropský trend. Podle prestižního vědeckého časopisu Science už původní velké šelmy obývají zhruba třetinu rozlohy starého kontinentu. Medvědi, vlci, rysi nebo rosomáci navíc nežijí jen v přírodních rezervacích nebo odlehlých divočinách, ale stále častěji přímo v blízkosti lidských obydlí.

Nejpočetnější z velkých šelem je teď na Šumavě rys ostrovid, jeho počty se odhadují na 60 až 80 kusů. Tato kočkovitá šelma se u nás v minulosti vyskytovala ve velké míře. Jenže lidé ji pak téměř vyhubili. V Čechách zanikla původní rysí populace už v první polovině 19. století.

Poslední doložený rys byl zastřelen v roce 1835 u Tábora. Na Moravě se rysi v Beskydech a Jeseníkách vyskytovali ještě na přelomu století, i tam ale byli vyhubeni. Až během druhé světové války se tam občas zatoulala některá zvířata ze Slovenska.

Od 70. let však probíhá na Šumavě opětovný návrat rysů do volné přírody (tzv. reintrodukce). V roce 1970 bylo na bavorské straně vypuštěno prvních několik kusů zvířat. V české části Šumavy pak byl první pár rysů vypuštěn v roce 1982 na Stožci. V následujících letech bylo vypuštěno celkem 17 rysů a zvířatům se na Šumavě začalo dařit. Svého vrcholu dosáhla rysí populace koncem 90. let, kdy žilo v oblasti Šumavy a Českého lesa asi 150 zvířat.