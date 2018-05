Okolo vodních nádrží začíná být rušno. Většina kempů zahájila letní sezonu

Z vody si lze prohlédnout třeba korunu hráze, která se bude letos ještě celou sezonu opravovat a lidé tak přes ni neprojdou. Z jednoho břehu na druhý se dostanou třeba přívozem. „V sezoně to jezdí čtyřikrát denně, plus jezdí linková plavba třikrát denně a přívoz v podstatě každou půlhodinu,“ uvedl kapitán Lodní dopravy Vranov Luboš Minařík.

Kdo by si chtěl od vody odpočinout, může zamířit na zámek. Ten letos prochází rekonstrukcí střechy, prohlídky to ale neomezuje a kastelán předpokládá, že do prázdnin budou opravy hotové.

Památky i příroda lákají rok od roku víc lidí, což se odráží i v zaplněném ubytování. „Obsazenost je poměrně vysoká. Takže kdo si chce zajistit ubytování v hlavní sezóně, tak musí zavčas,“ upozornil starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra (nez.).

/*json*/{"map":{"lat":48.924410203559006,"lng":15.756840296966516,"zoom":13,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":48.91312936598367,"lng":15.803876006688483,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Jižní Morava je oblíbeným cílem turistů

Počet turistů na jižní Moravě podle posledních statistik stoupá. V prvních třech měsících se jich tam ubytovalo o pětadvacet tisíc víc než vloni, celkem tedy přes 281 tisíc lidí. Po Praze a Královéhradeckém kraji byla v Česku jižní Morava nejčastějším cílem.