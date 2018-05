Stovky seniorů poměří síly ve sportovních hrách. Vyzkouší si golf nebo fotbal v chůzi

Mezi účastníky her dále převažují lidé, kteří se pohybu věnovali v mladším věku. Organizátoři ale potvrzují, že každý rok přicházejí i senioři, kteří dříve vůbec nesportovali. Podle doktora Jaroslava Nováka z Ústavu tělovýchovného lékařství Univerzity Karlovy má sport smysl i pro ně.

„Dokonce lidé, kteří nikdy nic nedělali a trénink si ztěžují třeba po týdnu, můžou díky pohybu prodloužit svůj aktivní život i o deset let,“ tvrdí Novák.

Právě v délce života bez závažných omezení Česká republika podle Eurostatu zatím zaostává za některými evropskými zeměmi, jako je Malta, Švédsko nebo Německo. Běžný Čech si života ve zdraví užívá zhruba do 63 let.

Nad 65 let pohyb alespoň půl hodiny denně

„Průměrný věk dožití se prodlužuje, ale neprodlužuje se věk aktivního života,“ upozorňuje Novák. „Člověk nad 65 let by se měl pohybové aktivitě věnovat alespoň půl hodiny denně pět dní v týdnu. Aktivita by měla mít i dostatečnou intenzitu, jakou má třeba rychlá chůze nebo jízda na kole,“ dodává.

První krajská kola Sportovních her seniorů proběhnou v Plzni, Olomouci nebo v Litvínově a plánují se na druhou polovinu května. V jiných městech a krajích se soutěže uskuteční v červnu nebo v pozdějších měsících. Organizátoři očekávají, že se do her letos zapojí stovky seniorů.

Například v Olomouckém kraji se už nyní počítá s více účastníky než v loňském roce. „Je to jasně větší zájem. Přihlásilo se nám už 33 pětičlenných družstev a ještě nám volají družstva, která se chtějí registrovat přímo na místě,“ říká předsedkyně Rady seniorů ČR v Olomouckém kraji Milena Hesová. Kromě Rady seniorů se na přípravě her podílí třeba Česká asociace Sport pro všechny a další skupiny a spolky.