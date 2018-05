Štěch: Foldyna nemá ve vedení ČSSD co dělat

„Já se domnívám, že je to naprosto nepřijatelné a kolegové ve vedení by se k tomu měli jasně postavit. Nemělo by se to opakovat. Já jsem pana Foldynu do funkce místopředsedy nenominoval a myslím si, že tímto skutkem prokázal, že ve vedení takové demokratické strany, jako je sociální demokracie, s takovou tradicí takový člověk nemá co dělat,“ řekl Štěch při příchodu na jednání předsednictva strany.

„Já se o panu Štěchovi nechci vůbec bavit. Abych ho neurazil,“ reagoval Foldyna na slova předsedy Senátu.

Nevidí také důvod, proč by se měl za incident omlouvat, jak žádal Hamáček. „Každý, kdo se podívá na ten incident, který tam probíhal, tak vidí, že já se nemám komu a za co omlouvat. Mě policie nesebrala, já nejsem žádný profesionální buřič a demonstrant,“ řekl Foldyna.

Uvedl také, že se choval v souladu s tím, jak vystupoval demonstrant, se kterým se dostal do potyčky.