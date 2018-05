Vedení i poslanci ANO schválili návrh koaliční smlouvy s ČSSD

Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. V zásadních otázkách by se nemohly strany navzájem přehlasovat. Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda.

Sociálním demokratům se naopak nepodařilo do koaliční smlouvy prosadit odvolání členů hnutí SPD ze sněmovních funkcí, což někteří členové ČSSD považovali za potřebnou pojistku proti tomu, aby ANO svého koaličního partnera ve sněmovně nemohlo přehlasovat právě s hlasy SPD. ANO požadavek odmítalo a Babiš řekl, že nevidí souvislost mezi ustavením sněmovny a vládou.

ČSSD vyhlásí referendum

Sociální demokraté by ještě v pátek na svém předsednictvu měli vyhlásit vnitrostranické referendum, které rozhodne o tom, zda do vlády s ANO vstoupí, nebo ne. Referendum by mělo trvat do první červnové dekády. Vedení chce straníkům vysvětlovat důvody, proč na koalici s ANO přistoupilo.

Část ČSSD ovšem vládu s ANO odmítá. Proti je senátorský klub, někteří hejtmani i bývalí čelní představitelé strany Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec, kteří s hnutím ANO zasedali v minulé vládě.

Podle dosavadních informací by měla ČSSD ve vládě získat pět křesel. Jsou to ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a zemědělství. Spekulovalo se také o tom, že by ČSSD vyměnila ministerstvo zemědělství za ministerstvo obrany.

Pokud koaliční vláda vznikne, bude mít ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců a bude se opírat o hlasy KSČM, která menšinové koalici slíbila podporu.