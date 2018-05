Olympionici nedostali odměnu. Olympijský výbor a ministerstvo na sebe vzájemně házejí vinu

Na slíbené odměny stále marně čekají sportovci, kteří úspěšně reprezentovali Českou republiku na zimní olympiádě v Koreji. Český olympijský výbor tvrdí, že je to proto, že mu potřebné peníze neposlalo ministerstvo školství; to naopak tvrdí, že se tak výbor jen snaží vymoci vyšší dotaci a původně s vyplacením odměny počítal. Nakonec by peníze mělo vyplatit přímo ministerstvo, ministr Robert Plaga (ANO) v Událostech, komentářích ujistil, že pravidelné proplácení zajistí i do budoucna nařízení vlády.