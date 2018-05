Vědci v Brně se pokusili syntetizovat látku A230, potvrdila Drábová. Nemuseli ale uspět, naznačila

„V listopadu minulého roku ve výzkumném vojenském ústavu ministerstva obrany v Brně byl testován nervově paralytický jed označovaný jako A230. Množství toho vyrobeného jedu bylo údajně poměrně malé a po testování byl tento jed zničen. To je tedy základ této zprávy. Za druhé vojenský historický ústav, ale například i Státní úřad pro jadernou bezpečnost tvrdí, že to nebyl novičok, ale nějaký jiný produkt. Ale dostal jsem naopak zprávu Vojenského obranného zpravodajství, kde explicitně se říká, že přípravek A340 je novičok. Nuže co, protože Vojenského obranné zpravodajství je této tématice blíže než například BIS, tak jsem přihlédl k jeho názoru a udělal jsem si zákonnej závěr. Byl u nás vyráběn a testován novičok. Byť v malém množství a poté zničen. Víme kde a víme kdy. A je pokrytectví předstírat, že nic takového nebylo. Ale teď vás překvapím, pane Soukupe. Mně by vůbec nevadilo, kdyby se u nás novičok testoval, protože máme skvělou antichemickou jednotku. Ta potřebuje znát pro naše vojáky nové informace o nových otravných látkách, o to tady vůbec nejde. Jde o to, že si lžeme tak trochu do vlastní kapsy. A já si v souvislosti s touto kauzou vzpomínám na pana Ujfalušiho. Vzpomenete si taky. Prostitutky tam žádné nebyly a ta částka také nesedí. Čili z mého hlediska je tato záležitost uzavřena a je mně jenom líto, že například Úřad pro jadernou bezpečnost mátl veřejnost i ústavní činitele tvrzením, že žádný novičok se u nás nedělal. Ona závěrem, jak jsem si přečetl, je takzvaná rodina novičoků, například A234 je to, čím byl otráven pan Skripal.“

(přepis rozhodoru z TV Barrandov v agentuře Newton Media Research)