Rakušan: Novičok nevyrábíme, potvrdily obě tajné služby. Zeman udělal radost ruské propagandě

„Měli jsme jako členové komise možnost nahlédnout do zprávy, z které údajně měl původně pan prezident Zeman čerpat. A tam jsme seznali, že došlo ve specializovaném pracovišti v ČR k mikrosyntéze látky, která byla posléze zlikvidována, nebyla vyráběna, nebyla nikdy skladována a nebyla nikdy používána k žádným dalším účelům,“ uvádí Rakušan.

Je podle něj sice možné slovíčkařit a diskutovat s chemiky, co je výroba a co mikrosyntéza. Zásadní a nezpochybnitelné však je to, že látka testovaná v Česku je chemicky odlišná od té, kterou měl být v Británii otráven bývalý agent Sergej Skripal.

„Prezident podle svých prvotních slov čerpal právě z informací Vojenského zpravodajství, proto jsme se ptali vojenských zpravodajců. Dnes své tvrzení trošku zmírnil a říkal, že je čerpal z vědeckého článku, tedy z otevřeného zdroje. V tom případě možná celá kauza nabobtnala do zbytečně velkých rozměrů,“ říká.