Koaliční dohodu posoudí členové ANO i sociální demokraté. ČSSD by měla vyhlásit referendum

Nejprve se dopoledne v prostorách poslaneckého klubu ANO sejdou na společném zasedání poslanci ANO a výbor hnutí, který je nejvyšším orgánem mezi celostátními sněmy a zasedají v něm členové republikového předsednictva i krajských předsednictev. Zástupci ANO budou mluvit o konečné podobě dohody s ČSSD.

Předseda hnutí Andrej Babiš už v pondělí po jednání s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem řekl, že by s obsahem smlouvy mělo být ANO spokojeno.

Pokud koaliční vláda vznikne, bude mít ve dvousetčlenné sněmovně 93 poslanců a bude se opírat o hlasy KSČM, která menšinové koalici slíbila podporu.

ČSSD se připravuje na vypsání referenda

Odpoledne se sejde grémium a po něm i předsednictvo sociálních demokratů. Mělo by se dohodnout na vypsání vnitrostranického referenda ke vstupu do vlády, které čelní představitelé ČSSD slibovali už na svém letošním sjezdu. Referendum by mělo trvat do první červnové dekády. Vedení sociálních demokratů chce straníkům vysvětlovat důvody, proč na koalici s ANO přistoupilo.

Část ČSSD ovšem vládu s ANO odmítá, mimo jiné jsou to senátorský klub, někteří hejtmani a bývalí čelní představitelé strany Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec, kteří s hnutím ANO zasedali v minulé vládě.