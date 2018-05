Žalobce pozastavil stíhání jednoho z obviněných v kauze nenávistných komentářů na teplické prvňáky

Frýdecko-místecká policie obvinila jednoho ze tří podezřelých letos v dubnu. Nyní státní zástupce trestní stíhání podmíněně zastavil. Zohlednil mimo jiné to, že obviněný muž zaplatil 15 tisíc korun do fondu pomoci obětem trestné činnosti.

Podle Jiřího Jarnoty z okresního státního zastupitelství má muž určenou zkušební dobu v délce jedenácti měsíců, během které se nesmí dopustit přestupku nebo trestného činu. V takovém případě by totiž policie ve vyšetřování pokračovala.

Druhého podezřelého muže stále prověřuje tachovská policie. Ta sice původně věc vyhodnotila jako přestupek, jenže státní zástupce jí případ vrátil k došetření. Třetí podezřelý se pak podle policejního mluvčího Daniela Vítka pravděpodobně zdržuje mimo území Česka, policii v Teplicích se ho tak dosud nepodařilo vyslechnout.

Lidé poslali škole statisíce korun

Fotku teplické první třídy, kterou navštěvují převážně arabské, vietnamské a romské děti, zveřejnil Deník v rámci svého seriálu v tištěné verzi i na webových stránkách. Snímek později začali lidé sdílet na sociálních sítích.

Někteří diskutující připojovali rasistické a jiné nenávistné komentáře. Žáky například posílali – v narážce na ulici, kde škola sídlí – do plynu. Výhrůžky padaly také na adresu rodičů dětí a vedení školy.

Nenávistné komentáře už dříve odsoudil tehdejší ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) nebo ombudsmanka Anna Šabatová. Událost vyvolala také nezvyklou vlnu podpory – pro základní školu lidé vybrali statisíce korun.

Ze sbírky organizace Romea „Oni je do plynu, my je do škol!“ škola dostala přes 200 tisíc korun, dalších téměř 600 tisíc korun přišlo ze sbírky iniciované publicistou Patrickem Zandlem.