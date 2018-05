ROP Střední Čechy vyzval společnost Imoba k dobrovolnému vrácení dotace na Čapí hnízdo

Úřad Regionální rady regionu Střední Čechy vyzval nástupce původního příjemce dotace na projekt Čapí hnízdo k dobrovolnému vrácení sporné dotace. Výzvu poslal úřad 4. května. Peníze by firma měla poslat do 30 dní. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba z holdingu Agrofert, který premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) kvůli střetu zájmů převedl do svěřenského fondu.