Kauza novičok: Poslanci vyzvali prezidenta, aby zachovával režim utajovaných informací

Podle předsedy komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství Víta Rakušana (STAN) ale zprávy BIS a Vojenského zpravodajství v rozporu nebyly. Na tiskové konferenci po jednání komise pak uvedl, že je načase, abychom se začali opírat o fakta a nezpochybňovali pozici České republiky i v očích spojenců v rámci NATO.

Zeman na to při návštěvě Polska reagoval slovy, že se při tvrzení o výrobě novičoku v Česku opíral o únorové vyjádření ředitele Vojenského výzkumného ústavu Bohuslava Šafáře. „Při vší úctě k problematice vzdělání některých členů našeho parlamentu si nejsem jist, zda mají lepší informace o této otázce než ředitel ústavu, v němž se podle jeho vlastních slov novičok vyráběl,“ řekl prezident.

„Lidé z Vojenského zpravodajství by byli velmi rádi, kdyby už tato kauza, kterou považují spíš za pseudoproblém, prostě skončila. Potřebují klid na to, aby se mohli zabývat mnohými tématy, která mohou být reálným rizikem pro Českou republiku do budoucna. Ani jim neprospívá, že jsou stále v nějakém mediálním zájmu,“ dodal Rakušan.

Novičokem se neveřejně zabýval i zahraniční výbor sněmovny. Podle ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (ANO) došel také k závěru, že se na území Česka nikdy nevyráběla ani neskladovala žádná látka typu novičok. Šlechtová zopakovala, že příprava látky novičok pro laboratorní testy není považována za výrobu ani skladování.