Foldyna: Nebudu se omlouvat křiklounům, kteří organizují demonstrace proti prezidentovi

Platí pořád to, že se nebudete omlouvat, jak po vás požaduje Jan Hamáček, abychom si to na začátek ujasnili?

Pane redaktore, jestli se budu omlouvat… Záleží, komu bych se měl omlouvat. Já se snad mohu omluvit svým spoluobčanům za to, že jako politik jsem nedokázal zajistit to, aby mládež v České republice dostala takové informace a takovou výchovu, aby ve svých prohlášení a postupu, protože to byli především mladí lidé, neříkala takové nesmysly.

Ale to asi neměl pan předseda na mysli, když říkal, že jste to přehnal. Já se ptám na tohle.

No samozřejmě. To já nevím, co měl na mysli, to jsem nepochopil.

Vy nemáte pocit, že jste to přehnal, když to říká váš předseda?

Pane redaktore, co jsem přehnal? Já nevím vůbec, komu bych se měl omluvit.

To byste si měl vyřídit s panem předsedou. To říká Jan Hamáček, že jste to přehnal.

Jestli pan kolega Hamáček myslí, že bych se měl omluvit těm lidem, kteří tam demonstrovali, to znamená nějaký pan Uhlíř, Cempera nebo pan Peščinski, nebo jak se jmenuje. Těm lidem se v životě nemohu omlouvat. Za co bych se jim omlouval? Vždyť jeden z nich skončil v policejní cele. Vždyť je odvezl zelený anton. Mě neodvezli, já jsem se choval slušně. Já se nemám za co omlouvat.

Pokud se nemýlím, tak policie tam někoho zadržela, protože neuposlechl výzvu a policie chtěla Noční vlky a jejich odpůrce oddělit. Za to tam skončil, pokud se nemýlím.

To mně je celkem jedno. Já jsem v tom policejním antonu neskončil. Já jsem se choval slušně, já jsem respektoval všechny výzvy policie a budu je vždy respektovat, protože to je součást slušnosti. Ti, co to nerespektují, skončí v tom zeleném antonu. Takže já nevím, komu bych se měl omlouvat. Za co? Já se mám omlouvat za to, že jsem vlastenec? Český vlastenec? To je absurdní.

Tam vám někdo vyčítal, že nejste vlastenec? Tam šlo o vlastenectví v těch sporech, které jste vedl?

Já se budu omlouvat vždy, když udělám chybu, pane redaktore. Člověk je tvor chybující, takže to se může stát. Ale já jsem tady žádnou chybu neudělal.

Myslíte, že je v pořádku, aby místopředseda možná už brzy vládní strany posílal někoho do zadních partií vulgárními slovy, to je v pořádku?

Pane redaktore, ve vypjaté situaci, ve které jsem tam diskutoval s člověkem, který nedržel žádné principy, ani morální, ani ty hygienické, protože jeho tvář jsem měl půl centimetru před svou tváří, tak já nemám… na hrubý pytel hrubá záplata. Komu bych se měl omlouvat? Těmto lidem? No to je komické.

Jan Hamáček píše na svém Facebooku také o tom, že s vaší účastí na té akci ČSSD nemá a nechce mít nic společného. Vadí vám to?

Ne, nevadí mi to. Já si myslím, že kolega Hamáček vyjádřil postoj, který mi nemůže vůbec v ničem vadit. Sociální demokracie to neorganizovala. Já jsem tam jel dobrovolně, jezdím tam čtyři roky a já nemám, co bych na tom měnil. Ani se nad tím nepohoršuji. Prostě to nebyla akce sociální demokracie, to byla jiná akce a já jsem ji navštívil, jako navštěvuji řadu jiných akcí.

Vám nevadí, že strana, jejímž jste členem, s chováním vlastního místopředsedy nechce mít nic společného?

Pane redaktore, strana, to je spousta lidí. Nás je 17 tisíc. Dnes jsem dostal stovky emailů a zpráv na Facebooku a Twitteru. Na Twitteru to byly ty negativní, to se musím přiznat. Těch nebyly stovky, ale bylo jich pár.

Takže byly obojí, jak to tak obvykle bývá.

Samozřejmě, obvykle to bývá, nicméně většina těch vyjádření, které jsem dostal, 70 nebo 80 procent byla pozitivních a myslím si, že to jsou právě členové sociální demokracie, naši voliči a já nemám, komu bych se omlouval. Kdybych si byl vědom něčeho, co jsem udělal špatně, okamžitě bych to udělal. Já jsem takový člověk. Ale nebudu se omlouvat nějakým křiklounům, kteří tady organizují demonstrace proti prezidentu České republiky. Ti lidé, kteří nechtějí respektovat výsledky demokratických voleb.

To je špatně, že někdo demonstruje proti něčemu?

No jestliže někdo o sobě tvrdí, že je demokrat, a potom tady demonstruje proti většinově zvolenému prezidentovi a organizuje různé happeningy, no tak jestli je to špatné, to já nechci říkat, ale minimálně nerespektují oni tu demokracii, po které volají. Ale oni mají jinou demokracii, oni chtějí tu svoji a tu já nechci. Já se prostě takovýmto lidem nebudu podbízet.

Vy jste říkal, alespoň jsem se to dočetl v ČTK, že jste se postavil na stranu tradice a historie. Jaká tradice a historie souvisí s Nočními vlky?

Pane redaktore, tradice a historie nesouvisí s Nočními vlky. Souvisí s tou událostí, která se tady odehrála. Ti lidé, kteří sem přijeli na těch motorkách, ať jsou to Noční vlci, nebo se jmenují jinak, tak přijeli na hroby svých předků, kterých 140 tisíc položilo život za to, abychom tady vy a já mohli svobodně mluvit, abychom vůbec žili. Byli jsme určeni k likvidaci a tito lidé, jejich otcové, dědové a pradědové nás přijeli osvobodit. Já jsem s nimi přišel položit květiny na jejich hroby. Co je na tom špatného? To ctím tu tradici. Budu ji ctít vždycky.

A proč k tomu potřebujete Noční vlky?

Já k tomu nepotřebuji Noční vlky.

Proč jdete uctít památku padlých sovětských vojáků zrovna, když přijedou Noční vlci?

Já se účastním celé řady pietních aktů, takže já držím tu tradici, držím ty svátky. Jsem velice hrdý na tu svoji činnost.

Já se ptám proč zrovna v den…

Proč bych nešel s jejich vnuky?

Proč s nimi? To je výchozí otázka.

Proč ne s nimi? Protože jsem motorkář a u motorkářů se na politiku nehraje, pane redaktore. Tam se takové věci nenosí, tam se nosí tradice, rukoudání, držení slova, čestnost a to jsou věci, které mi imponují, tak proto s nimi.

Říkáte, že nevzýváte Stalina jako masového vraha, ale Noční vlci, alespoň některá jejich část ho určitě vzývá, alespoň vlajkami to dávají najevo. Před chvíli jste říkal, že politiku neřeší, ale tohle je svým způsobem politika. Každopádně vzývají Stalina alespoň na vlajkách to část těch lidí má.

Ty vlajky reprezentovaly dobu, kdy Stalin spolu s Rooseveltem a Churchillem a prezidentem a maršálem Titem byli vítězi druhé světové války. Vzývají člověka, který byl vítězem druhé světové války. Já jsem tady nezažil, že by tady vzývali Stalina jako vládce Sovětského svazu, jako masového vraha. Oni hovoří o Stalinovi jenom v souvislosti s druhou světovou válkou a já si myslím, že ta postava k tomu prostě patří. Prostě Stalin byl velitel Rudé armády, která osvobodila Evropu od fašistického a nacistického Německa. To je asi tak všechno.