Zástupci ANO a ČSSD se dohodli na textu programového prohlášení. Komentovat ho zatím nechtějí

Vicepremiér Richard Brabec (ANO) před jednáním s ČSSD řekl, že jeho hnutí si chce mimo jiné vyjasnit pojistky proti růstu nemocnosti, ke které by mohlo vést obnovené proplácení nemocenské v prvních třech dnech stonání. „I zástupci sociální demokracie řekli, že rozumí tomu, že je tady obava z toho, že ve chvíli, kdyby ta krátkodobá nemocnost skokově se vrátila tam, kde byla, tak by to v dnešní situaci skoro plné zaměstnanosti mohlo vést ke kolapsu desítek a stovek podniků,“ uvedl Brabec.

Jasno podle něj před jednáním zcela nebylo ani v rozdělení ministerstev, ani v jejich personálním obsazení. To však podle mluvčí ANO předmětem středečního jednání nebylo. Sociálním demokratům by podle dosavadních dohod měla připadnout vedle vnitra, o které se vedly největší spory, i ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství, kultury a zahraničí.

Dnes se náš vyjednávací tým sešel s ANO, ladili jsme poslední detaily. Novináře a veřejnost prosím ještě o chvilku strpení, vše se dozvíte v pátek, kdy představíme finální text koaliční smlouvy a programového prohlášení. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 9, 2018

Andrej Babiš a lídr ČSSD Jan Hamáček se prozatím shodli v pondělí na textu koaliční smlouvy. Podle předsedy ČSSD byly vyřešeny všechny záležitosti ohledně pojistek, které strana ve smlouvě chtěla mít. S přesným zněním návrhu dohody chce seznámit nejprve v pátek vedení sociální demokracie. Ve stejný den má vyhlásit vnitrostranické referendum o souhlasu s koaliční vládou ČSSD a ANO, kterou by tolerovala KSČM. To má trvat až do začátku června. V pátek 11. května se má sejít také poslanecký klub ANO.