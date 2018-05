Dálnice D1 se opravuje už 5 let. Termín dokončení se odkládá na rok 2021

Na šesti úsecích (včetně mostu Šmejkalka) o celkové délce 60 kilometrů se však zatím nezačalo pracovat. Tři stavby jsou téměř připravené, ale práce zatím nezačaly, protože proti stavebním povolením podala rozklady organizace Děti Země. „V rozkladech například žádáme, aby se na tělese dálnice sázely jen místně původní druhy rostlin a aby protihlukové stěny byly z materiálu, který budou ptáci dobře vidět, a navíc byly osázeny popínavými rostlinami,“ charakterizoval je předseda spolku Miroslav Patrik.

Aktivisté při podání rozkladů upozornili, že dle litery zákona mají být všechny rozklady vyřízeny zhruba do čtyř měsíců. Fakticky však trvá ministerstvu dopravy vyřízení většinou kolem roku. Přinejmenším mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi by ovšem mohlo být jasno záhy, a pokud bude rozhodnutí silničářům příznivé, práce by letos mohly začít. U úseků Velký Beranov – Měřín a Devět křížů – Ostrovačice však podaly Děti Země rozklady až loni v prosinci, vyřízení se tedy může ještě protáhnout.

Již od roku 2015 navíc čeká na vyřízení rozklad proti stavebnímu povolení v úseku Koberovice–Humpolec. Zde a také mezi Souticemi a Loktem, v úseku mezi dvěma křižovatkami u Velkého Meziříčí a na mostě Šmejkalka počítá ŘSD se zahájením modernizace v roce 2019. Kdyby se to nepodařilo, mohl by se opět vznést otazník i nad termín dokončení posledních prací o dva roky později.

Osm tisíc nehod a škody za miliardu

Během uzavírek a omezení došlo na D1 k více než osmi tisícům nehod. Těch postupně během pěti let oprav přibývá. Loni jich bylo přes sedmnáct set. Nehody měly i své následky. Zemřelo při nich 75 lidí, víc než 1800 lidí utrpělo zranění. Vznikly hmotné škody dohromady za více než jednu miliardu korun.

Za nejvíce nehod mohli řidiči sami, nevěnovali dostatečnou pozornost řízení nebo nepřizpůsobili rychlost aktuálním podmínkám. Vyšší nehodovost způsobilo více vlivů, roli hrály i dopravní komplikace kvůli opravám. „Nedá se říct, že by za nárůst nehod mohly jen dopravní omezení. Může za to především vrůst intenzity dopravy, hlavně kolem Prahy a Brna. Uzavírky ale samozřejmě vyvolávají kolony a v těch je riziko nehody větší. Řidiči jsou pod větším stresem, mají menší rozestupy,“ vysvětlila Veronika Valentová z Centra dopravního výzkumu.

Uzavřená místa jsou pro řidiče nebezpečnější také podle komisařky Policejního prezidia Evy Kropáčové. Doporučuje proto zvýšenou opatrnost a hlavně dodržování odstupů. Případným komplikacím na dálnici mají předejít nová opatření, úsekové měření nebo policisté na motorkách.